Bush não contém as emoções durante discurso na despedida do pai

último grande soldado estadista". No entanto, foi o discurso de George W. Bush, o filho, que marcou a cerimónia.



O político prestou homenagem ao pai recordando-o como o "melhor pai que um filho poderia ter" e não aguentou a emoção.



"Vamos sentir a tua falta. A tua decência, sinceridade e alma generosa ficará connosco para sempre. Através das nossas lágrimas, sabe a bênção que foi conhecer-te e amar-te, um grande e nobre homem, o melhor pai que um filho ou filha poderia ter", disse, não aguentando as lágrimas. Bush baixou a cabeça, respirou fundo e terminou o discurso carregado de emoção.





