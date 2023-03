Caçador espanhol condenado a mais de dois anos de prisão por matar lince ibérico

Um caçador espanhol foi condenado a dois anos e um dia de prisão e a pagar uma multa de 114.150 euros por ter matado, a tiro, um lince ibérico, a 28 de fevereiro, em Badajoz.

O homem que matou o animal em vias de extinção com uma caçadeira fica também impedido de caçar durante quatro anos, indica o El País. Um empregado do atirador também foi condenado a um ano e meio na prisão, por encobrir o acontecimento.

Segundo o diário espanhol, o crime ocorreu em 2019 num terreno agrícola do condenado. O caçador matou o lince quando o animal se aproximou de uma jaula com uma perdiz - que servia de isco. Após o disparo, o detido ordenou ao empregado que escondesse o cadáver do animal. Este acabaria por confessar o crime às autoirdades espanholas e levou a polícia até ao cadáver.

O Tribunal Penal de Don Benito, em Badajoz, acusa o homem de crime contra a fauna.