Cadáver de homem mantido durante seis dias em frigorífico de navio-cruzeiro

Um homem que morreu de ataque cardíaco no navio-cruzeiro Celebrity Equinox, em agosto de 2022, foi alegadamente mantido durante seis dias num frigorífico para bebidas.De acordo com o jornal The Miami New Times, a companhia do cruzeiro aconselhou a esposa do homem a duas opções: permitir que o corpo do marido fosse removido do navio nas proximidades de Porto Rio ou deixar o corpo na morgue do navio até à chegada aos Estados Unidos.A mulher escolheu a segunda opção confiando que o navio transportaria em segurança o marido para a Florida.Quando o navio chegou a Fort Lauderdale, a 21 de agosto de 2022, um funcionário da funerária local entrou no navio para levantar o corpo, mas este não se encontrava em nenhum lado da morgue.De acordo com um processo recentemente aberto, o corpo foi encontrado num frigorífico para bebidas num estado avançado de decomposição.Segundo a mesma fonte, o processo judicial exige pelo menos um milhão de dólares (cerca de 908 mil euros) em danos.