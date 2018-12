Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadela prenha abandonada é encontrada com o feto morto

Florence estava coberta de fezes e com feridas no focinho.

Uma cadela foi resgatada por um canil em Londres após ter sido abandonada grávida.



Florence, como se chamava, foi encontrada coberta de fezes e com um corte no focinho. Um dos olhos da cadela mantinha-se fechado e ligeiramente inchado.



O animal foi deixado numa caixa húmida, suja e embrulhada em plástico. Esse "abrigo" improvisado não tinha qualquer roupa para aquecer Florence e estava coberto de fezes.



Após ter sido submetida a vários exames no hospital veterinário, foi descoberto um feto morto no útero de Florence.



Para que a cadela sobrevivesse teve de ser submetida a uma cirurgia. Se não fosse resgatada, a cadela não teria sobrevivido.



Atualmente, Florence está a recuperar apesar de ainda se encontrar em estado grave.



Segundo a responsável do canil, Florence já tinha tido vários cachorrinhos e tudo indica que tenha sido um "cão reprodutor".