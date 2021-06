Cães vadios avistados a comerem corpos de doentes com Covid-19 na Índia

Um grupo de cães vadios foi avistado a comer corpos carbonizados nas margens do rio Bhagirathi, na Índia, numa altura em que o país enfrenta uma grave crise sanitária com a pandemia da Covid-19.De acordo com a imprensa indiana, os moradores de Uttarkashi, em Uttrakhand, afirmam ter visto cães a alimentarem-se de carne, alguma dela queimada, sequência das cremações que têm ocorrido no país.Estes episódios estão a gerar preocupação entre os moradores, que temem a propagação da doença na região.De acordo com o jornal Daily Star, Ramesh Semwal, presidente do município de Uttarkashi, pediu às autoridades locais para que tivessem atenção aos corpos lançados ao rio.