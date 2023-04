Ministro do Gabinete de Segurança Institucional é a primeira demissão do governo de Lula da Silva

O governo do presidente Lula da Silva teve esta quarta-feira a primeira baixa, pouco mais de somente três meses e meio depois de ter sido empossado. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, general Gonçalves Dias, pediu demissão após a divulgação de imagens que aparentemente o mostram a ajudar radicais aliados de Jair Bolsonaro que em 8 de Janeiro invadiram e depredaram o palácio presidencial.



Nas imagens, exibidas esta quarta-feira pela CNN Brasil, vê-se o general, que é o responsável tanto pela segurança de Lula quanto do Palácio do Planalto, sede da presidência, e do Palácio do Alvorada, a residência oficial, a caminhar e conversar tranquilamente com os extremistas pelos corredores do palácio invadido. Em outro momento, o general aparentemente indica aos invasores, que além do palácio presidencial invadiram e depredaram o Congresso e o Supremo Tribunal Federal exigindo a queda de Lula e a volta de Bolsonaro, onde é a saída de emergência do edifício, para que os invasores, considerados terroristas pelo STF, pudessem fugir caso a polícia chegasse.





Gonçalves Dias é um dos poucos generais muito próximo a Lula, que confiava nele sem qualquer questionamento, a ponto de o ter nomeado para comandar a sua segurança pessoal durante a conturbada campanha para as presidenciais, em 2022. Inicialmente, o governo Lula tinha informado que o general pedira afastamento do cargo até final das apurações, mas a repercução das imagens foi tão forte e tão negativa que o militar foi forçado a deixar o governo em definitivo.