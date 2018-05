Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caminho aberto à investidura na Catalunha

CUP vai abster-se, permitindo eleição de Quim Torra.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O deputado independentista Quim Torra deverá ser esta segunda-feira eleito como presidente do governo da Catalunha após os radicais separatistas da CUP terem decido abster-se na votação, permitindo assim a sua eleição por maioria simples.



A decisão da CUP foi anunciada este domingo após consulta aos militantes do partido. Recorde-se que o partido já tinha optado pela abstenção na primeira votação, no sábado, impedindo na altura a eleição de Torra, já que era necessária maioria absoluta.



Na segunda votação, marcada para esta segunda-feira, será apenas necessária maioria simples, pelo que bastarão a Torra os 66 votos dos partidos independentistas Juntos Pela Catalunha e ERC.



A CUP já avisou que o facto de permitir a investidura não significa uma garantia de apoio parlamentar ao governo. Este estará dependente de Torra cumprir a promessa de avançar para a criação da República, como prometeu no discurso de investidura.