Canal de televisão acusa Donald Trump de “uso indevido de marca”

Empresa afirma que não tinha conhecimento da mensagem criada pelo presidente dos EUA.

15:22

O canal de televisão HBO, produtor da série "Guerra dos Tronos", assumiu a sua insatisfação com as peças inspiradas na série feitas pela equipa de redes sociais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para anunciar sanções ao Irão. A emissora publicou a mensagem "Como se diz "uso indevido de marca" em Dothraki?" na página do Twitter, esta sexta-feira.

A empresa afirma ainda, num comunicado à rede de televisão NBC, que não tinha conhecimento da mensagem criada pelo presidente e que "preferimos quea nossa marca registada não seja desviada para motivações políticas", avança o jornal Independent.

As peças em questão foram publicadas nas rede sociais de Donald Trump para divulgar um novo pacote de sanções contra o Irão a ser ativado a partir da próxima segunda-feira.

O presidente aparece na imagem de textura cinza a olhar para a direita e abaixo está escrita a mensagem: "Sanctions are Coming" - "As sanções estão a chegar" - numa tipografia parecida com a usada na abertura e divulgação da série. A composição refere-se a uma das mais famosas frases de Guerra dos Tronos, "Winter is coming" – "O inverno está a chegar".