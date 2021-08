Cantor brasileiro Sérgio Reis e deputado apoiante de Bolsonaro alvos de megaoperação da Polícia Federal

A Polícia Federal brasileira montou uma megaopreação esta sexta-feira que tem como principais alvos o cantor brasileiro Sérgio Reis e o deputado Otoni de Paula, apoiante do presidente Jair Bolsonaro. As autoridades dão cumprimento a uma série de mandados de busca, assinados por Alexandre de Moraes, juiz que preside ao Supremo Tribunal Federal.As buscas encontram-se a ser feitas no Rio de Janeiro (1), São Paulo (2), Brasília (1), Ceará (1), Paraná (1), Santa Catarina (6) e Mato Grosso (1). Ao todo estão a ser cumpridos 29 mandados. Em causa, segundo a Polícia Federal, estará o incitamento a alegados "atos antidemocráticos" contra o STF."O objetivo das medidas é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, bem como contra os membros dos Poderes", adianta a polícia em comunicado.As buscas estarão relacionadas com um vídeo que Sérgio Reis gravou e divulgou nas redes sociais, no qual apela a camionistas para que encetem uma greve contra os juízes do Supremo Tribunal Federal. Segundo O Globo, a investigação tenta também apurar o apoio de empresários do ramo agrícola a estas manifestações.