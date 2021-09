Cantor norte-americano R. Kelly considerado culpado dos crimes de tráfico sexual e abuso de menores

O cantor R. Kelly, de 54 anos, foi considerado esta segunda-feira culpado por todos os crimes dos quais estava a acusado, que incluem abuso e tráfico sexual de menores.

Após dois dias de deliberação, o júri considerou o artista culpado.

As sessões do julgamento decorreram durante seis semanas, no Tribunal de Brooklyn, em Nova Iorque, nos EUA. Foram ouvidas 45 testemunhas, seis alegaram ser menores quando foram abusadas por R. Kelly.

Apesar de ter sido considerado culpado, a sentença final vai ser apenas conhecida no dia 4 de maio do próximo ano, avançou a BBC. O cantor corre o risco de enfrentar uma pena de décadas.



Kelly foi acusado de usar a fama para atrair as vítimas, prometendo ajudar na construção das suas carreiras musicais.

O artista norte-americano foi ainda considerado culpado por violar a lei Mann, uma lei que proíbe o tráfico sexual interestadual.

O veredicto veio 13 anos depois de R. Kelly ser absolvido das acusações de pornografia infantil, num julgamento no estado de Illinois.