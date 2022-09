Cantor R. Kelly considerado culpado de 6 crimes de produção de pornografia infantil e abuso sexual de menores

O cantor R. Kelly, de 55 anos, foi considerado culpado de 6 das 13 ocusações relacionadas com produção de pornografia infantil e atividade sexual ilegal com uma menor de idade esta quarta-feira, após quase 11 horas de deliberação ao longo dos últimos dois dias no tribunal de Chicago, EUA.Foi ilibado das acusações que caiam sobre a obstrução do julgamento de pornografia infantil de 2008, no qual o júri o declarou inocente, ao ameaçar e subornar uma vítima que acabou por não testemunhar. É esperado que deponha no novo julgamento, avançou a CBS Chicago.

Os outros dois réus eram o seu ex-empresário Derrel McDavid e Milton "June" Brown, ex-funcionário do cantor.

Robert Sylvester Kelly, de 55 anos, tinha sido declarado culpado em junho, em Nova Iorque, de chefiar durante décadas uma "rede" de exploração sexual de mulheres e adolescentes e condenado a 30 anos de prisão.