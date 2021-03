Naquela noite usei drogas que nunca havia usado antes.

"Encontraram-me nua e azul". Esta é uma das revelações chocantes que a cantora Demi Lovato fez num documentário no Youtube que fala sobre a sua jornada. A artista aborda a sua adição à droga e o seu percurso, incluindo as drogas pesadas que consumiu, para voltar à sobriedade.A artista afirma que foi deixada à morte após ter sido violada pelo traficante que lhe vendia heroína em 2018. A artista popularmente conhecida por músicas como "Skyscraper" afirma que episódio aconteceu quando completou seis anos de sobriedade em abril e teve uma recaída.Demi consumiu drogas pesadas e acabou por sofrer uma overdose. O seu traficante aproveitou-se do seu estado e violou-a."O que as pessoas não percebem sobre aquela noite é que eu não sofri apenas uma overdose, também fui abusada", recorda a norte-americana. "Quando me encontraram, eu estava nua. Eu estava azul. Fui literalmente deixada à morte após ele se ter aproveitado de mim", afirma Lovato.Além da heroína, a também atriz revela que também ficou viciada em metanfetamina e crack nas semanas que antecederam a overdose e posterior ataque sexual.Lovato afirma que o consumo destas drogas pesadas a deixaram com danos cerebrais permanentes. "