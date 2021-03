Demi Lovato revela ter sido violada por namorado ator quando trabalhava na Disney

A cantora Demi Lovato,, revela também ter sido violada por namorado ator quando trabalhava na Disney.A artista afirma, no documentário com estreia marcada para a semana, Dancing With The Devil, que tinha apenas 15 anos quando foi violado pelo então namorado, cujo nome não revela. Na altura, a compositora norte-americana era virgem, assume."Perdi a minha virgindade numa violação", disse. "Liguei para aquela pessoa um mês depois e tentei resolver as coisas assumindo o controlo da situação, mas tudo o que consegui foi apenas fazer sentir-me pior", acrescenta.Lovato disse que o primeiro ataque aconteceu numa época em que vários atores da Disney - como Joe e Nick Jonas e Miley Cyrus - usavam aneis de pureza, afirmando publicamente que se manteriam virgens até ao casamento.A também atriz afirma que na altura não achou que era violação por viver um relacionamento abusivo e agressivo.