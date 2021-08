A cantora Rihanna é oficialmente multimilionária.



De acordo com a revista Forbes, a artista tornou-se numa das mulheres mais ricas do mundo, não apenas pela música, mas principalmente pela sua veia de empresária.



Rihanna, de 33 anos, encontra-se apenas atrás da apresentadora Oprah Winfrey na lista de artistas femininas mais ricas do mundo.



A artista, nascida em Barbados e cujo nome é Robyn Fenty, tem atualmente uma fortuna avaliada em 1,7 mil milhões de dólares (cerca de 1,4 milhões de euros).



Só a marca de cosméticos, Fenty Beauty, é responsável por 1,2 milhões de euros. O restante valor está associado às atuações enquanto cantora e à marca de roupa interior, SavageXFenty.



A cantora vendeu até hoje mais de 250 milhões de discos. O último disco de estúdio foi lançado em 2016.