Cão ataca dono para impedir que agrida a mulher

Espanhola sofria de maus tratos físicos e psicológicos há um ano.

Um cão de um casal atacou o seu dono para defender a mulher dos maus-tratos de que era vítima há um ano.



O caso aconteceu em Tarragona, Espanha, e foi noticiado pelo jornal espanhol La Vanguardia. O agressor de 25 anos foi atacado no rosto e no antebraço direito pelo animal e, segundo as declarações da mulher, o cão atacou-o para impedir que este a agredisse após uma discussão.



As autoridades, ao chegarem ao local viram os ferimentos infligidos pelo cão ao homem e encontraram também a mulher com marcas de agressões no rosto. A mulher explicou à polícia que era vítima de violência física e psicológica há um ano.



A mulher foi acompanhada pela polícia de Tarragona até ao hospital, para que os ferimentos que tinha fossem tratados e, posteriormente foi acompanhada ao posto para apresentar queixa.



O agressor acabou por ser detido depois de ter sido tratado no hospital pelas feridas que tinha infligidas pelo animal.