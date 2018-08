Cão é encontrado 19 dias depois no local onde dona morreu

Animal estava no carro no momento do acidente e foi cuspido, no Colorado, Estados Unidos.

10:09

Samantha Orr, uma jovem de 22 anos, teve um violento acidente de carro com a mãe, Jennifer, e com o cão da família, Bentley. Jennifer não resistiu aos ferimentos e foi declarado o óbito no local. Bentley foi cuspido do carro e ficou desaparecido após o despiste, sendo encontrado 19 dias depois no mesmo local, no passado domingo, no Colorado, Estados Unidos.

O cão, cruzado de Golden Retriever com Poodle, estava com as duas donas quando o carro se despistou e caiu numa ravina. O animal ficou desaparecido e foi procurado pelas autoridades, mas sem sucesso.

De acordo com o jornal Metro, Samantha, que tinha ficado gravemente ferida, criou uma página no Facebook para tentar encontrar Bentley e recebeu vários testemunhos de pessoas que teriam visto o animal.

Ao voltar ao local onde a tragédia aconteceu, a jovem acabou por encontrar o animal de estimação, 19 dias depois. Samantha, filha de Jennifer, gravou o momento do encontro e as imagens são emotivas.