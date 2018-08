Mulher realiza cerimónia para batizar o cão

Coco tem sido o fiel amigo de Elaine desde que esta ficou viúva.

Uma mulher de 57 anos decidiu que a sua fiel amiga, Coco de três anos, merecia uma cerimónia especial de batismo. Elaine Lyon afirma que inicialmente a ideia de batizar a cadela surgiu como uma piada, porém, apenas algumas semanas depois, família e amigos reuniram-se para batizar a patuda com água benta.A água benta foi colocada dentro de uma garrafa de plástico com a forma da Virgem Maria.Elaine e Coco têm sido a companhia uma da outra desde que a mulher ficou viúva, de acordo com o jornal Wales Online.Dezenas de convidados levaram presentes para o animal de estimação naquela ocasião especial.

Elaine, de Cardiff, no País de Gales, afirma: "Nunca pensei que eu iria ser assim".



"Os meus vizinhos compram-lhe sempre coisas e preocupam-se com ela [Coco]. Eles vêm cá ver a cadela e trazem-lhe guloseimas, por isso um dia eu pensei 'porque não torná-los padrinhos da Coco'", disse Elaine.

E assim foi. Coco foi vestida com um 'tutu' cor-de-rosa e aparentou estar contente com toda a atenção que recebia.Os padrinhos orgulhosos, Debbie Smith e Emidio Franca, permaneceram ao lado do animal durante toda a cerimónia.