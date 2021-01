Cão polícia atingido a tiro tem alta e é recebido como um verdadeiro herói

Arlo, um cão polícia da esquadra de Thurston, nos Estados Unidos, recebeu alta do hospital veterinário de Oregon, depois de sobreviver a dois tiros durante uma operação policial que o obrigaram a passar por duas cirurgias. Agora, regressou a casa como um verdadeiro herói e foi aplaudido por toda a comunidade.

Membro da corporação há pouco mais de um ano, Arlo foi alvejado numa perna e no pescoço, depois de uma perseguição. Foi transportado de urgência para uma clínica veterinária onde fez uma cirurgia para ser estabilizado, mas os veterinários descobriram que uma das balas estava alojada perto da sua coluna vertebral, o que obrigava a uma intervenção bastante mais arriscada. Arlo foi então enviado para o hospital veterinário de Oregon, onde fez uma segunda cirurgia para remover a bala e para colocar seis parafusos que ajudaram a fundir as vértebras C-5, C-6 e C-7.

Depois das intervenções cirúrgicas, que foram um sucesso, Arlo ficou vários dias a recuperar no hospital, até receber alta e ir para casa, como um verdadeiro herói. Quase toda a viagem de Arlo e do agente Turpin [seu cuidador] contou com escolta policial com luzes e sirenes, bem como com o apoio dos vizinhos, dos bombeiros locais e de vários outros agentes caninos.

Agora, e para o seu bem-estar, Arlo vai deixar o serviço e gozar de uma merecida reforma, no conforto de sua casa.