Cão herói salva bebé na Tailândia

Um cão salvou a vida a um bebé, esta quarta-feira, dia 15, na Tailândia. A criança foi enterrada pela mãe adolescente, num campo no nordeste da Tailândia, segundo declarações da polícia ao jornal britânico, The Mirror.



Foi no distrito de Chumpuang, na província de Nakhon Ratchasima, Tailândia, que o cão alertou o seu dono, e proprietário de uma fazenda, para algo estranho perto dos contentores do lixo.





De acordo com a polícia, o cão começou a cavar e encontrou o recém-nascido pouco tempo depois de a mãe o ter abandonado. De momento, o bebé está no hospital e encontra-se bem de saúde.Os cibernautas adoraram Ping Pong, o cão herói, que imediatamente se tornou um ídolo nas redes sociais.

A mãe, com 15 anos, cuja identidade não foi revelada, está a ser processada por tentativa de homicídio e abandono. A adolescente é suspeita de ter abandonado a criança por medo da reação dos pais.