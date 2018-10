Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão violado por casal foi abatido em canil por ser "demasiado agressivo"

Bubba sofreu vários abusos às mãos dos donos e desenvolveu um grave trauma psicológico.

09:52

Um cão que foi violentamente abusado sexualmente por um casal que o utilizava para sessões de sexo foi abatido no canil que o acolheu, por ser "demasiado agressivo" para ser adotado por uma nova família.



O animal, de seu nome Bubba, foi capturado por Fred Manzanares, de 51 anos , e Janette Solano, de 49, e foi molestado durante vários dias. Os atos aconteciam no jardim da casa onde os suspeitos viviam, num banco construído pelo homem propositadamente para aquele fim. O caso ocorreu no estado do Colorado, nos EUA.



De acordo com relatórios judiciais, Fred e Janette utilizaram ainda um hormónio para estimular o cão. Quando o caso foi descoberto, Bubba foi resgatado por uma equipa que o levou para um refúgio na esperança de que este ainda pudesse encontrar um novo lar e donos que o respeitassem. No entanto, o trauma do animal tornou-o demasiado violento e reativo, o que obrigou a que fosse eutanasiado.



O casal de agressores foram condenados por zoofilia e maus tratos a animais no início desta semana, depois do tribunal ter tido acesso a provas explicítas dos crimes.



Fred foi sentenciado a seis meses de prisão e a dois anos de liberdade condicional, depois de se ter declarado culpado dos crimes. Já a mulher, Janette, conseguiu espacar à cadeia, ficando apenas obrigada a cumprir algumas restrições impostas pelo tribunal durante o período de dois anos. A mulher alegou que se estava a tentar separar do marido, depois de este a ter pressionado a fazer sexo com o animal de estimação.