Os protestos contra a detenção do rapper Pablo Hasél, por insultos à monarquia e glorificação do terrorismo, acentuaram as fissuras no governo espanhol. Este sábado, foram milhares os que voltaram às ruas de Barcelona e os conflitos e destruição multiplicaram-se. Insultos, garrafas arremessadas e violência marcam quinto dia de protestos.De acordo com a Guardia Urbana, citada pelo jornal espanhol El País, são cerca de 6 mil as pessoas que às 20h15 estavam reunidas na praça central de Barcelona e iniciaram a marcha pela cidade. A bolsa de valores de Barcelona foi vandalizada, várias lojas saqueadas e intensivaram-se os confrontos entre a polícia e os manifestantes pelo rapper Hasél.Também em Madrid, cerca de 200 pessoas reuniram-se também para expressar o apoio a Hasél, pedindo através de uma faixa que o libertassem.