Foi marcada a data do julgamento de um dos principais orquestradores do ataque às Torres Gémeas em Nova Iorque, Estados Unidos da América. O membro da organização terrorista Acaida (Al-Qaeda) vai ser julgado em janeiro de 2021.Khalid Shaikh Mohammad foi um dos mentores do ataque terrorista de 2001, é acusado de crimes de guerra, sequestro e, na sequência do ataque em Nova Iorque, é ainda responsabilizado pela morte de cerca de três mil pessoas. Juntamente com Mohammad serão também presentes a tribunal quatro outros homens que alegadamente providenciaram apoio logístico ao ataque.Mohammad e os seus co-arguidos foram formalmente acusados em maio de 2012.Caso sejam considerados culpados, os terroristas enfrentam uma possível sentença de pena de morte. Os cinco homens aguardam pelo dia da audiência na prisão de Guantánamo, em Cuba, onde permanecem desde setembro de 2006.Khalid foi capturado no Paquistão em 2003 e permaneceu nas instalações daclandestinamente até ser transferido para oO Pentágono - sede do Departamento de Defesa dos EUA - revelou que Mohammed já teria admitido que esteve envolvido no ataque.