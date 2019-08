Pentágono confirma morte do filho de Osama bin Laden

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, confirmou a morte de Hamza bin Laden, filho do fundador da organização terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden.



Em entrevista à Fox News, Mark Esper não quis revelar pormenores sobre a operação que matou o filho do responsável pelo ataque às Torres Gémeas no dia 11 de setembro de 2011, em Nova Iorque - tirando a vida a pelo menos 2 mil pessoas.

"Não tenho pormenores. E se tivesse não estou seguro de que os poderia partilhar convosco", declarou o secretário de Defesa, em funções desde o final de julho.

Quando questionado sobre se Hamza estaria mesmo morto, o secretário respondeu: "é a indicação que tenho".



O homem de 30 anos, já apelidado por muitos como "princípe herdeiro do Jihad", integrava a lista negra do governo norte-americano dos acusados de "terrorismo".



Os Estados Unidos já tinham oferecido uma recompensa de 903 mil de euros por qualquer informação que levasse à captura de Hamza. No final do mês de julho do presente ano, os meios de comunicação norte-americanos anunciaram a morte do 15º filho de Osama bin Laden. No entanto, o Pentágono ainda não tinha confirmado a morte de Hamza.



Hamza protagonizou vídeos e mensagens onde pedia ataques aos EUA, assim como a outros países, com o intuito de vingar a morte do pai.

Recorde-se que Osama bin Laden foi morto em maio de 2011, numa operação com o nome de 'Gerónimo', levada a cabo pelas forças armadas americanas no Paquistão.