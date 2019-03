Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EUA oferecem um milhão pelo filho de Bin Laden

EUA procuram o alegado “líder emergente” da Al-Qaeda.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Os Estados Unidos anunciaram esta sexta-feira uma recompensa de um milhão de dólares (cerca de 880 mil euros) por informações que conduzam à captura ou morte de Hamza bin Laden, filho do falecido líder da Al-Qaeda Osama bin Laden.



Os serviços de informações norte-americanos dizem que Hamza tem vindo a ganhar cada vez mais protagonismo na cúpula da rede terrorista e poderá em breve suceder a Ayman al-Zawahiri na liderança do grupo. Nos últimos anos, o filho de bin Laden publicou várias mensagens áudio e vídeo a apelar a ataques contra os EUA e os interesses ocidentais no Médio Oriente, assumindo-se como líder de uma nova geração de terroristas.



Hamza terá cerca de 30 anos e é casado com a filha de Mohammed Atta, um dos terroristas que levaram a cabo os atentados de 11 de Setembro de 2001. Os EUA acreditam que o filho de bin Laden vive escondido algures na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão e poderá procurar refúgio no Irão.