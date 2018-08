Mãe de Bin Laden fala pela primeira vez e diz que ele foi um "bom rapaz"

Alia Ghanem sublinhou que o antigo líder da Al-Qaeda "era também uma criança muito boa".

11:24

Alia Ghanem, mãe de Osama Bin Laden, falou pela primeira vez à imprensa internacional e, em declarações ao jornal britânico The Guardian, confessou que o antigo líder da Al-Qaeda "era uma criança muito boa"."Amava-me muito. Foi também um bom pai", confessou Alia, numa entrevista em que se fez acompanhar pelos seus dois filhos, Ahmad e Hassan."A minha vida foi muito dura porque ele estava sempre longe de mim. Foi um bom rapaz até conhecer algumas pessoas que lhe fizeram uma lavagem cerebral quando ele tinha 20 anos", sublinhou Alia Ghanem, que sempre disse a Osama para ficar longe dessas pessoas.Em relação ao facto de Osama se ter convertido num jiadista, a mãe confessou nunca ter suspeitado de nada."Nunca me passou pela cabeça. Estávamos muito preocupados. Não queríamos que isto acontecesse. Porque é que ele deitou tudo a perder assim?", questionou Alia Ghanem.Recorde-se que Bin Laden foi morto em 2011 por militares americanos em Abbottabad, perto do Paquistão.