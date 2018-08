Filho de Bin Laden casou com a filha do líder terrorista do 11 de Setembro

Hamza Bin Laden estará neste momento a viver no Afeganistão.

Hamza Bin Laden, filho de Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda morto em 2011, casou-se com a filha de Mohamed Atta, o terrorista que liderou o ataque do 11 de Setembro de 2001, em Nova Iorque. O sogro de Hamza era quem guiava o avião das American Airlines que atingiu em primeiro lugar a Torre Norte do World Trade Center.

A confirmação do matrimónio foi dada por fontes familiares do líder terrorista, durante uma entrevista ao The Guardian. "Ouvimos que ele (Hamza) casou com a filha de Mohammed Atta. Não temos a certeza de onde ele está, mas pode estar no Afeganistão", divulgou a fonte ao jornal britânico.

Hamza, de 29 anos, é filho de uma das mulheres sobreviventes de Osama Bin Laden. A mãe de Hamza vivia com o marido perto de uma base militar paquistanesa quando este foi morto, em 2011.

O jovem recém-casado quer vingar a morte do pai e seguir-lhe as pisadas, sob proteção do atual líder da Al-Qaeda. Nos últimos anos, Hamza tem feito várias declarações nas redes sociais onde apela ao combate em Washington, Londres, Paris e Telavive.

Dias antes do jornal britânico avançar a notícia do matrimónio, foi divulgada uma entrevista à mãe de Osama, onde ela revelou que o filho "era um homem bom" até lhe fazerem uma lavagem cerebral na adolescência.