Cargo de 'Czar dos ratos' em Nova Iorque paga cerca de 12 mil euros mensais

Kathleen Corradi como 'Czar dos ratos' da cidade, no dia 12 de abril. O cargo oficial é diretora da mitigação de roedores em toda a cidade e vem com uma remuneração salarial de cerca de 140 mil euros anuais (cerca de 12 mil euros mensais).Os nova-iorquinos têm um problema com roedores há vários anos e Adams afirmou mesmo que precisam de um Czar para reduzir o número de ratos na cidade.Uma das politicas iniciais que vai implementar é a aplicação de multas àqueles que deixam o lixo na rua durante muito tempo."Os ratos têm impacto sobre como as pessoas se sentem na cidade em que se encontram, é por isso que estamos a levar isto a sério", disse Eric Adams.