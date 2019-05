Carreira de Britney Spears chega ao fim

"Como a pessoa que gere e guia a carreira de Britney - baseado em informações que eu e todos os profissionais que trabalham ao lado dela temos - tornou-se evidente para mim que Britney não deveria voltar a fazer estes concertos em Las Vegas. Não num futuro próximo e possivelmente nunca mais", disse o agente da cantora.





A carreira da conhecida 'princesa da Pop', Britney Spears, pode mesmo ter chegado ao fim. Quem o diz é a agente de longa data da cantora que expressou preocupação com sua saúde mental esta quarta-feira, dizendo acreditar que a cantora pop não deverá atuar em Las Vegas como estava planeado e "possivelmente nunca mais".Em janeiro, Spears suspendeu os ensaios para um novo espetáculo que decorreria em Vegas de fevereiro a agosto, após o seu pai ter ficado gravemente doente com uma rutura do cólon.Em abril, Britney passou um tempo numa clínica de saúde mental, afirmando que precisava "de tempo".Larry Rudolph, em declarações ao site de celebridades TMZ, Variety e Entertainment Tonight, disse que a cantora de "Stronger" não o contactava há meses."Eu não quero que ela trabalhe novamente até que esteja pronta, fisicamente e mentalmente", acrescentou Rudolph. "Se esse tempo nunca mais voltar, nunca mais voltará. Não tenho desejo ou capacidade de fazê-la trabalhar de novo", concluiu.Britney Spears tornou-se um fenómeno pop em 1999 com o seu single de estreia "Baby One More Time" e sucessos como "Oops! ... I Did It Again" ou "Stronger". A cantora regressou aos palcos no final de 2008 com o álbum e digressão mundial "Circus"."No verão passado, quando ela queria fazer uma digressão, ela ligava-me todos os dias. Estava animada", disse Rudolph ao TMZ.A cantora vive agora uma fase em que luta para recuperar a sua saúde mental.