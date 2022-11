Carro elétrico da Tesla pega fogo nos EUA

Um carro elétrico da marca Tesla incendiou-se numa auto-estrada da Pensilvânia, nos Estados Unidos, esta terça-feira, após um pedaço de entulho ter ficado alojado por baixo do veículo.As chamas deixaram o carro em cinzas, mas o condutor e os passageiros saíram ilesos.Segundo as autoridades, uma faixa da estrada teve de ser restringida enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo, sendo que foram precisos 12 mil garrafões de água para extinguir as chamas.Os donos do carro, Michelle e Bob, conduziam um Tesla S rumo a Yarmouth, no estado do Massachusetts, quando se deu o acidente. Os proprietários tinham adquirido o carro apenas na semana passada.Após o condutor ter encostado o veículo , pegou imediatamente fogo. Segundo as autoridades, os incêndios que envolvem carros elétricos são difíceis de apagar. No mês passado, vários veículos elétricos incendiaram-se no estado da Flórida após a chegada do furacão Ian.