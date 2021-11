Carro estacionado em rua italiana durante 47 anos torna-se atração turística

Um carro estacionado há 47 anos numa rua de Itália tornou-se uma marca local e atrai dezenas de turistas e visitantes de diversas partes do mundo.



O Lancia Fulvia 1961 é de Angelo Fregolent, de 94 anos, que costumava deixar o carro numa rua de Conegliano, no nordeste de Itália, porque a sua mulher, Bertilla Modolo, tinha naquele local uma banca de jornais.





Curiosamente, quando se reformou, o casal deixou o carro no mesmo lugar como uma marca da pitoresca cidade. Turistas e residentes começaram a tirar fotos com o Lancia antigo, que logo se tornou uma atração turística.

No entanto, depois de quase cinco décadas, as autoridades da cidade decidiram retirar o carro daquele local. No dia 20 de outubro, o veículo foi para a Auto e Moto d'Epoca Motorshow, para ficar em exposição com outros carros antigos.





De seguida, o Lancia Fulvia 1961 foi para uma oficina para restaurar os danos causados pelos 47 anos que permaneceu ao ar livre.Quando sair da oficina, o carro será colocado do lado de fora de uma escola perto da casa de Angelo Fregolent e Bertilla Modolo para que eles possam ver os turistas a deliciar-se com o Lancia.