Carro-patrulha da Tesla fica sem bateria durante perseguição policial

Um carro-patrulha da marca Tesla ficou sem bateria durante uma perseguição policial, em São Francisco, nos EUA. Geneva Bosques, porta-voz do Departamento de Polícia de Fremont, disse num esclarecimento que ainda não se sabia ao certo porque razão o automóvel não tinha sido devidamente carregado.O polícia que conduzia o carro estava a perseguir um suspeito procurado por um crime em Santa Clara, quando informou os colegas que estava a ficar sem bateria para prosseguir a missão.Outras unidades policiais que se encontravam no local acabaram por assumir a perseguição, que foi cancelada 10 minutos depois, devido à condução ofensiva do suspeito.O carro do alegado criminoso foi encontrado mais tarde, em San Jose, mas este conseguiu escapar.