Um carro colidiu esta quarta-feira contra o portão do escritório da chanceler alemã, Angela Merkel, em Berlim, Alemanha, de acordo com a Reuters.No veículo estavam escritas as frases: "Parem com políticas de globalização" e "assassinos de crianças e de idosos".Não há registo de feridos. Há vários elementos da polícia e dos bombeiros no local.A chanceler tinha uma videoconferência marcada para esta quarta-feira de manhã.