Cartas-bomba contra críticos de Donald Trump

Barack Obama, Bill e Hillary Clinton e a cadeia de televisão CNN estão entre os alvos.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Encomendas armadilhadas foram enviadas à cadeia de televisão CNN e a várias figuras proeminentes do Partido Democrata, incluindo os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton.



Os engenhos foram todos intercetados antes de chegarem aos destinatários e ninguém ficou ferido, mas as autoridades temem que mais bombas possam estar a caminho e ordenaram o reforço da segurança nos centros de distribuição postal em todo o país.



Os engenhos, que foram todos desativados ou detonados em segurança pelas autoridades, eram todos idênticos entre si e foram enviados por correio ou entregues em mão. Todos tinham como remetente Debbie Wasserman Schultz, uma congressista democrata da Florida, no que terá sido uma manobra para despistar as autoridades.



A primeira encomenda armadilhada foi enviada na 2ª feira ao bilionário George Soros, conhecido filantropo apoiante do Partido Democrata e crítico de Trump.



Seguiram-se mais seis encomendas armadilhadas, todas entregues entre terça-feira à noite e ontem de manhã, e que tiveram como destinatários o casal Clinton, o ex-presidente Barack Obama, a CNN (a carta estava endereçada ao antigo diretor da CIA John Brennan, frequente comentador do canal), o antigo procurador-geral Eric Holder, o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, e a congressista democrata Maxine Walters.



O denominador comum a todos os alvos, além de serem membros ou apoiantes do Partido Democrata, é o facto de todos serem críticos do presidente Trump, o que levanta a possibilidade de se tratar de uma campanha orquestrada a partir das franjas mais extremistas dos seus apoiantes.



Trump condenou os ataques como "um ato desprezível" e apelou à união de todos os americanos. "Em tempos como estes, temos de nos unir e enviar uma mensagem clara, forte e inquestionável de que este tipo de atos ou ameaças de violência política não têm lugar nos EUA", afirmou.



Engenhos de fabrico artesanal

As bombas são constituídas por pequenos tubos de metal cheios de explosivos e com um dispositivo temporizador. Embora de fabrico artesanal, este tipo de engenhos podem ser letais.



A bomba que foi enviada à CNN tinha o que parecia ser uma bandeira do Daesh.



OS ALVOS

George Soros Bilionário e filantropo

Foi o primeiro alvo. Funcionário deu alerta e bomba foi detonada pela polícia.



Bill e Hillary Clinton Ex-presidente e ex-sec. de Estado

Encomenda endereçada à residência do casal Clinton foi intercetada pelos Serviços Secretos num centro de triagem.



Barack Obama Ex-presidente dos EUA

Bomba foi intercetada pelos Serviços Secretos antes de chegar à sua casa.



John Brennan Ex-diretor da CIA

Carta enviada à CNN era dirigida ao ex-diretor da CIA, comentador no canal.



Eric Holder Ex-Procurador-geral

Carta tinha endereço errado e foi devolvida ao remetente, a senadora Debbie Schultz.



Andrew Cuomo Governador de Nova Iorque

Bomba foi enviada para o gabinete. Cuomo soube quando falava aos jornalistas.



Maxine Waters Congressista democrata

Bomba foi intercetada no serviço de triagem de correio do Congresso.