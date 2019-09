Cartéis rivais em guerra para dominar túneis de droga do maior narcotraficante do mundo 'El Chapo'

Cartéis rivais estão em guerra para conseguir o controlo dos túneis subterrâneos de droga do maior narcotraficante mexicano, Joaquín 'Chapo' Guzmán, mais conhecido por 'El Chapo', que foi condenado a pena de prisão perpétua, em Nova Iorque.Segundo avança o jornal britânico Metro, 'El Chapo' usava esses túneis, que faziam ligação entre Estados Unidos e México, para movimentar milhões de euros em droga. Estes túneis permitiram que El Chapo construísse o seu império, uma vez que tinha uma grande vantagem em relação aos seus concorrentes.

Apesar de cumprir pena, os túneis outrora dominados por Guzmán continuam a funcionar e a permitir o tráfico de droga para os EUA.



Duncan Wood, diretor do Instituto do México - que promove a relação bilateral entre os Estados Unidos e o México - afirma que existem "entre 10 a 50 túneis" a funcionar.



"Nem todos [os túneis] estão ativos ao mesmo tempo, mas estão disponíveis", afirma Wood que acrescenta que estes cartéis investiram muito tempo e esforço ao longo dos anos na construção destes túneis e, por isso, não desistem dos mesmos.



"Existem túneis que são controlados por um cartel mas, por vezes, eles alugam-nos para outros", disse Duncan.



Um dos cartéis que operam nestes locais é o cartel de Sinaloa.



Em outubro de 2018, agentes do departamento de controlo de drogas dos Estados Unidos fecharam um túnel transfronteiriço perto da cidade de Jacumba, na Califórnia, a menos de 1,6 km o norte da fronteira entre os EUA e o México.

Este túnel subterrâneo continha painéis solares projetados para operar sistemas elétricos, de iluminação e ventilação, bombas para drenar a água que se acumulava no interior e um sistema ferroviário em todo o seu comprimento.

Recorde-se que Joaquín Guzmán foi capturado em 2014, após 13 anos de fuga, mas voltou a escapar um ano mais tarde de uma prisão de máxima segurança, perto da Cidade do México.O ex-chefe da maior organização de tráfico de drogas do mundo foi então detido em 2016. No ano de 2017, 'El Chapo' foi extraditado para uma prisão solitária de alta segurança, em Colorado, nos Estados Unidos, dado o histórico de fugas do traficante das cadeias do México.'El Chapo' foi considerado culpado de 10 crimes, entre eles, o crime de tráfico de droga, branqueamento de capitais, posse de arma ilegal, além da participação, enquanto líder, do Cartel de Sinaloa.