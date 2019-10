Cartel de ‘El Chapo’ repele polícias no México

A detenção de um filho do famoso traficante mexicano ‘El Chapo’ Guzmán desencadeou esta sexta-feira uma batalha campal em Culiacán. Durante horas, membros do cartel de traficantes combateram os polícias, forçando-os a libertar de novo Ovidio Guzmán López, para evitar maior derramamento de sangue, de acordo com a explicação oficial.A captura de Ovidio terá sido realizada por uma patrulha militarizada da Guarda Nacional numa casa de Culiacán, localidade dominada pelo chamado cartel de Sinaloa. Os polícias foram recebidos por disparos chegados de todos os lados, o que forçou o recuo das forças da ordem "para restabelecer a calma na cidade", frisou o ministro da Segurança, Alfonso Durazo.‘El Chapo’ Guzmán foi condenado este ano nos EUA e cumpre pena de prisão perpétua numa cadeia do Colorado. Desde a sua detenção, os seus filhos ascenderam na hierarquia do cartel e estão entre os traficantes mais procurados no México.O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que antes de ser eleito prometeu dar prioridade ao combate à corrupção e ao crime organizado, defendeu a decisão de libertar Ovidio Guzmán. "Prender um criminoso não pode ser mais importante que as vidas das pessoas", afirmou Obrador, aludindo à violência da reação do cartel, que terá assumido uma escala de violência nunca antes vista na já longa guerra contra os cartéis criminosos do México. Pelo menos oito pessoas morreram durante os combates.