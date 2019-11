LATEST: Fighter jets were scrambled after airspace violation reported in Washington, DC; White House and Capitol Hill lockdown has been lifted. https://t.co/giJrpHBzTQ — NBC News (@NBCNews) November 26, 2019

As entradas e saídas na Casa Branca, em Washington, Estados Unidos, foram bloqueadas esta terça-feira devido ao que se pensa ser uma violação do espaço aéreo, avança a NBC.Um avião na zona do edifício onde reside o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não dava resposta. Porém, poucos minutos depois, o alerta foi levantado.Também foi colocado um alerta de segurança no edifício do Capitólio. Há relatos de edifícios do Congresso a serem evacuados ou onde as saídas e entradas foram travadas.Trinta minutos depois, o alerta foi levantado.