Casal diz que sexo com vegans é melhor do que com pessoas que comem carne

O casal brasileiro Nathy Kihara e Guilherme Pacheco afirma que ter sexo com veganos é melhor do que com aqueles que comem carne e vai agora lançar uma aplicação para quem pensa o mesmo, avança o jornal britânico Daily Star.

Nathy e Guilherme planeiam que a aplicação para o telemóvel contenha dicas para os casais fazerem exercício juntos, planos de dieta, receitas e mensagens motivadoras. O duo tornou-se um "fenómeno" na rede social Instagram precisamente por divulgar imagens onde surgiam a fazer exercícios juntos, que diziam ajudar a melhorar as posições sexuais.

"Casais que não treinam juntos, que não seguem a mesma dieta, não duram. Usamos os nossos próprios corpos como pesos para fazer os nossos exercícios ao ar livre e isso ajuda muito quando experimentamos uma nova posição sexual", rematou à mesma publicação.