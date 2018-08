Casal é apanhado a fazer sexo em público e acaba em programa de reabilitação

Situação durou 8 minutos, durante a tarde num jardim em Plymouth, Inglaterra.

10:28

Steven Harvey, de 45 anos, e a mulher Claire Hillier, de 42, foram apanhados a ter sexo debaixo de um cobertor num jardim, no centro da cidade de Plymouth, em Inglaterra. O casal foi julgado em tribunal, onde alegou estar a fingir sexo enquanto brincavam juntos, numa tarde solarenga do dia 3 de agosto do ano passado.

O parque de Plymouth estava cheio de adultos e crianças que passavam a caminho de casa, ao final da tarde, e se deparavam com o casal a "brincar" debaixo de um cobertor azul, de acordo com o jornal Mirror. Uma das pessoas que testemunhou o caso ligou para as autoridades a denunciar a situação.

O casal acabou por se livrar de pena de prisão, depois de serem julgados em tribunal por indecência pública. Apesar de se livrarem de uma detenção, o casal foi condenado a cumprir uma pena suspensa de 18 meses pelo sucedido, tendo ambos de ficar afastados do centro da cidade durante um período de seis meses.



"Espero não vos encontrar nem mais uma vez, porque se isso acontecer é sinal que violaram a ordem do tribunal", avisou o juiz.

"Eu não podia acreditar. Não podia ser verdade, no meio do centro da cidade em plena luz do dia", disse uma testemunha ao jornal britânico.

O casal, além da pena que já lhes tinha sido atribuída, terá de pagar uma multa de 72 euros cada um e frequentar durante 15 dias um programa de reabilitação.