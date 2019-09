Casal esconde sexo do filho de 17 meses para o proteger do 'preconceito de género'

Um dos avós só descobriu se tinha um neto ou uma neta quando lhe mudou a fralda.



Hobbit Humphrey, de 38, e Jake England-Johns, de 35, levaram a questão tão a sério que nem os avós da criança souberam se o neto era um menino ou uma menina até aos 11 meses de idade.Um dos avós só descobriu se tinha um neto ou uma neta quando lhe mudou a fralda.

Humphrey e England-Johns esta é a única forma de o filho não ser discriminado com base no sexo.



A criança, Charlie, poderá mais tarde escolher que pronome prefere: se 'ele' ou 'ela'.



O casal justifica ainda que apenas o tratamento é neutro e não querem tornar Charlie uma criança neutra. O objetivo é apenas que esta seja o que quer.

Um casal inglês decidiu esconder o sexo do filho para o proteger do "preconceito de género"., ambos membros do grupo de ação climática da Extinction Rebellion, também pedem aos amigos e familiares que abordem a criança com pronomes neutros quanto ao género, evitando o 'ele' ou 'ela'.Para