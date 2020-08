Casal lésbico de pinguins consegue ter cria depois de chocar ovo adotado. Veja as imagens

O casal de pinguins do mesmo sexo, Electra e Viola, conseguiu ter uma cria, após chocarem um ovo adotado no oceanário L'Oceanogrrfic em Valência, Espanha.As duas fêmeas construiram um ninho de pedra, levando a que a equipa de tratadores do aquário coloca-se um ovo de outro pinguim naquele local.