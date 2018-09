Casal milionário usa esperma do filho morto para ter um neto

Britânicos recorreram a uma clínica de fertilização e barriga de aluguer nos Estados Unidos.

Um casal britânico, na casa dos 50 anos, recorreu a uma clínica de fertilização para conseguir realizar o sonho de serem avós, usando o sémen do filho morto há um ano.

De acordo com a imprensa britânica, o filho do casal teria sido encontrado morto aos 26 anos depois de ter um acidente de mota. Assim que foi localizado, 48 horas depois do despiste, os pais pediram de imediato que fosse feita uma recolha do esperma do filho para que mais tarde pudessem recorrer ao sistema de fertilização para terem um neto.

Contornando as leis do Reino Unido, o casal voou até aos Estados Unidos onde recorreu a uma clínica de fertilização, a uma doadora de óvulos e a uma barriga de aluguer, escolhendo o sexo do bebé e as mulheres intervenientes no caso, procedimento que rondou os 100 mil euros de despesas.

O caso remonta ao ano de 2015, no então só agora David, proprietário da clínica, tornou o caso público. O homem diz que não percebe como é que o casal contornou a lei, utilizando sémen de alguém sem o consentimento do dador, descrevendo os britânicos como "extremamente ricos" e "notáveis".

Depois do nascimento da criança, o casal passou por todos os procedimentos necessários por forma a voltarem ao Reino Unido como avós legais do menino, que tem agora três anos.