Casal preso por destruir obra de arte no valor de 400 mil euros que pensava ser um graffiti

Um casal de jovens foi preso na cidade sul-coreana de Seul, após destruírem uma obra do artista americano Jon One, exibida numa galeria do país asiático.Os detidos pensavam tratar-se de um graffiti feito em trabalho coorporativo, mas o mural de 7x2,4 metros foi pintado ao vivo pelo artista, em 2016. A peça de arte estava avaliada em meio milhão de dólares (mais de 420 mil euros) e foi vandalizada pelos jovens que a riscaram com um pincel. Tudo ficou registado pelas câmaras de videovigilância do espaço.Entretanto, o diretor da galeria já conversou com o artista para solucionar o problema e avaliar a restauração da obra.