Casal processa Meta por vício no Instagram ter causado transtornos na filha

Os pais de uma jovem, de 19 anos, estão a processar a Meta porque a filha terá desenvolvido um vício na rede social Instagram, que a levou a um distúrbio alimentar e outros problemas do foro mental.Kathleen e Jeff Spence, de Long Island, Nova Iorque, nos EUA, afirmam que que a filha, Alexis, começou a usar o Instagram aos 11 anos, sem o seu conhecimento. O vício na rede social levou a jovem a ficar emocionalmente perturbada, provocando-lhe "dependência, ansiedade, depressão, automutilação, distúrbios alimentares, e ideias suicidas", de acordo com o Good Morning America."O facto de a Alexis estar aqui é verdadeiramente um milagre, porque lutámos com dentes e unhas por ela", disse Kathleen Spence, assegurando que "houve alturas em que estávamos muito preocupados com a segurança da nossa filha".O processo alega que os pais foram prejudicados emocional e financeiramente pela concepção viciante da Meta."O meu marido e eu tentamos manter a nossa filha a salvo de uma empresa multi-bilionária, que arranja formas de manter os nossos filhos viciados nos seus produtos, porque querem ganhar dinheiro", afirmou ainda a mãe da jovem.