Catástrofes de Natal fizeram 20 mortos nas Filipinas

A época de Natal ficou tragicamente marcada pelo passagem do tufão ‘Phanfone’, que arrasou no dia 25 o centro das Filipinas, e ainda pelos incêndios que deflagraram no Chile, bem como pelas chamas que continuam a lavrar na Austrália.Pelo menos 20 pessoas morreram na sequência do tufão que, apesar de ter atingido o centro das Filipinas na noite de terça-feira, continuou a varrer várias ilhas do arquipélago no dia de Natal. A maioria das mortes foi registada nas províncias de Iloilo e Capiz.O ciclone deixou um rasto de destruição no arquipélago, depois de os ventos de 190km/h terem destruído casas e cabos elétricos. Mais de 58 mil pessoas foram retiradas das suas residências e cerca de 15 mil pessoas impedidas de regressar a casa no Natal, devido à suspensão das ligações de ferry.Em Valparaíso, no Chile, vários helicópteros largaram milhares de litros de água para extinguir o incêndio que lavrou nas serras de Rocuant e San Roque, nos arredores da cidade portuária, e que, segundo disse o ministro da agricultura, Antonio Walker, destruiu mais de 200 casas e obrigou mais de mil pessoas a saírem das suas moradias.O ministro do Interior chileno afirmou que as autoridades suspeitam de que houve ação criminosa e pediu à população para denunciar qualquer atividade suspeita.Na Austrália, os bombeiros passaram o Dia de Natal a tentar conter os incêndios florestais que já fizeram nove mortos desde setembro, antes do aumento de temperaturas esperado para este fim de semana.No estado de Nova Gales do Sul, onde várias localidades foram devastadas pelas chamas, o líder do governo regional, Gladys Berejiklian, e o chefe do serviços de incêndios rurais do estado, Shane Fitzsimmons, passaram o dia 25 num pequeno-almoço organizado por voluntários na pequena vila de Colo, a 95 km de Sydney."Muitas pessoas perderam as suas casas e precisam de comida", disse o presidente da Cruz Vermelha nas Filipinas. Richard Gordon afirmou ainda que foram cortados os serviços de água e eletricidade em várias regiões, e que restabelecê-los pode levar várias semanas.Uma família morreu ao ser arrastada por uma inundação, depois de ventos fortes e chuvas torrenciais terem atingido a província filipina de Iloilo, onde 12 pessoas se encontram desaparecidas. A maioria das mortes ocorreu em Batad.