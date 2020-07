Há um centro comercial que aceita a entrada de carros nos corredores devido ao coronavírus

Numa medida que os idealizadores afirmam ser inédita no país, um centro comercial da cidade brasileira de Botucatu, importante centro académico no interior do estado de São Paulo, criou um sistema de drive-thru, digamos, inusitado, autorizando a entrada de automóveis nos corredores das lojas. A medida tenta ao mesmo tempo matar as saudades dos clientes de um dia de compras e reativar o comércio no centro comercial, que esteve fechado por mais de três meses devido à pandemia de Coronavírus, sem violar as regras de segurança e proteção dos frequentadores contra a doença.

A iniciativa, que teve a sua estreia esta quinta-feira, permite que carros entrem no interior do prédio do Shopping Botucatu mas exclusivamente para os clientes retirarem os produtos que compraram. A escolha dos produtos e a compra têm de ser realizadas remotamente, pelo telefone ou sites das lojas, bem como o pagamento do que for escolhido.

Um shopping em Botucatu, SP, liberou que clientes entrem com seus carros nos corredores do shopping. Você faz suas compras online e pode ir até o local receber o pedido, usando máscara e sem descer do carro. A velocidade máxima permitida é de 5KM/H.

Dessa forma, os clientes entram no centro comercial com os seus carros somente para retirarem as mercadorias, parando pelo menor tempo possível junto à entrada dos estabelecimentos, onde receberão o que compraram. Todos os ocupantes dos veículos que entrarem no centro comercial têm de estar a usar máscaras, e não será permitido, por exemplo, provar roupas ou comer no local.

Para tentar minimizar eventuais problemas ou desconfortos da iniciativa, não será permitida a entrada de motas, excessivamente barulhentas, e de veículos a gasóleo, muito poluentes. Antes de os automóveis serem autorizados a entrar no centro comercial, fiscais observarão o seu estado, para evitar a entrada de carros a cair aos pedaços, que emanem muito fumo, façam barulho de mais ou derramem óleo.

Dentro do centro comercial, apesar do inusitado da situação e do local, os motoristas têm de respeitar regras de trânsito como se estivessem na rua. O centro comercial definiu o sentido do trânsito em cada corredor, distribuiu sinalização informando a velocidade máxima e onde o motorista pode ou não pode parar, só não tendo sido adiantado se os eventuais infratores a essas regras internas serão multados.