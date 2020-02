O Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) de Moçambique vai instalar um Centro Regional de Análise e Previsão de Tempo na cidade da Beira, região central do país, há um ano atingida pelo ciclone Idai, anunciou a instituição.

O processo "marca o arranque do processo de descentralização destes serviços" e pretende antecipar com maior precisão condições adversas que ciclicamente afetam a zona, disse o diretor-geral adjunto do INAM, Mussa Mustafa, citado pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

A estação vai estar operacional dentro de dois anos e conseguirá também fazer alertas mais rápidos junto das comunidades que possam ser afetadas.

Atualmente, toda a atividade do INAM é feita a partir de Maputo e difundida para o resto do país, incluindo as previsões de estado de tempo diárias para 29 distritos, 11 dos quais na região centro.

O responsável refere que o novo centro, na Beira, vai melhorar a monitorização do oceano Índico e da zona de convergência intertropical, origem de muitas das chuvas e baixas pressões - como ciclones - que ciclicamente afetam as províncias centrais de Sofala, Zambézia, Manica e Tete.

A unidade vai ainda fornecer informação para a aviação civil

A atual época das chuvas em Moçambique, de outubro a abril, já matou 54 pessoas e afetou cerca de 65 mil, muitas com habitações inundadas, segundo dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois ciclones (Idai e Kenneth) que se abateram sobre Moçambique.

LFO // VM

Lusa/Fim