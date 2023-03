Cha Sa-Soon, a mulher que gastou mais de 12 mil euros para tirar a carta de condução

A sul-coreana Cha Sa-Soon voltou a estar nas manchetes internacionais após quase 15 anos desde a última vez. Voltou a surgir recentemente na plataforma Reddit pela história de como passou três anos a tentar tirar a carta de condução para apenas ir ter com os filhos.



Fez a sua primeira tentativa no teste escrito em abril de 2005 mas não teve sucesso. No entanto, a sul-coreana encarou este processo como um desafio e nunca desistiu. Continuou a refazê-lo até ser aprovada, fazendo o exame todos os dias, cinco dias por semana, durante quatro anos. Finalmente, passou no teste escrito à 860.ª tentativa.

No teste prático, Cha Sa-soon teve de tentar 10 vezes, ficando com um total de 960 exames feitos para conseguir ter a carta de condução. Quanto custaram o total das 960 tentativas? Cerca de 12 500 euros (11 mil libras).

Por ter ficado internacionalmente conhecida em 2010, a sul-coreana ganhou um carro no valor de 13 mil euros (11.640 libras) da Hyundai. Quase 15 anos depois da história ter ficado conhecida, voltou a surgir recentemente na plataforma Reddit, criando uma onda de partilha por parte dos internautas que destacam a persistência de nunca desistir dos objetivos.

Em 2010, o instrutor de Cha Sa-Soon relatou o que aconteceu quando Cha Sa-Soon conseguiu alcançar este seu feito: "Quando ela finalmente conseguiu a licença, todos nós torcemos por ela, abraçámo-la e demos-lhe flores". "Foi como se um fardo enorme tivesse saído das nossas costas. Não tivemos coragem de dizer-lhe para sair porque ela continuou a aparecer", afirmou ainda.