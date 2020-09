‘Charlie Hebdo’ republica caricaturas que originaram ataque terrorista

A revista satírica francesa ‘Charlie Hebdo’ republica na sua edição desta quarta-feira as polémicas caricaturas do profeta Maomé que estiveram na origem do ataque terrorista contra a sua redação em janeiro de 2015, que fez 12 mortos.A republicação visa marcar o início do julgamento, esta quarta-feira, de 14 alegados cúmplices dos irmãos Said e Chérif Kouachi, que levaram a cabo o atentado e foram abatidos pela polícia dias depois.