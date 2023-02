A China ameaçou este domingo “responder de forma adequada” ao derrube de um balão-espião pelo EUA, num incidente que veio aumentar ainda mais a tensão entre as duas grandes potências.



O balão, que Pequim disse tratar-se de um “engenho meteorológico descontrolado”, foi abatido no sábado, ao largo da Carolina no Norte, por um míssil disparado por um caça F-22, após sobrevoar grande parte do território norte-americano, incluindo instalações nucleares sensíveis.









Ver comentários