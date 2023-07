China censura 'media' com notícias críticas sobre covid-19 e estado do jornalismo

A China censurou esta semana dois meios de comunicação social 'online' que tinham publicado reportagens críticas da gestão de Pequim da pandemia de covid-19 e do estado do jornalismo no país.

As contas do Health Insight e do Media Camp nas redes sociais chinesas foram suspensas na segunda-feira à noite sem explicação, informou na quarta-feira o diário de Hong Kong South China Morning Post.

Em março, o regulador da Internet do país, a Administração do Ciberespaço da China, anunciou uma campanha para "regular estritamente o caos" do que as autoridades chamam de "meios de comunicação autopublicados", um conceito que inclui contas que divulgam informações em redes sociais ou blogues.